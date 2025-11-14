Бывший СССР
19:31, 14 ноября 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о подготовке финальной битвы за Красноармейск

Военкоры назвали сумерки идеальным временем подготовки взятия Красноармейска
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские войска готовятся к финальной битве за Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказали военкоры Telegram-канала «WarGonzo».

По их словам, сумерки — это идеальное время для продвижения войск на окраинах города. В этот временной промежуток утренние беспилотники украинских войск возвращаются на исходные позиции, а ночные дроны еще не взлетают. Российские войска используют его, чтобы подобраться поближе к вражеским силам.

Ранее ликвидация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Красноармейска попала на видео. На нем операторы российских дронов наносят точечный удар по бойцам ВСУ.

Боец ВСУ Вадим Закусило сдался в российский плен, поняв, что у Украины закончатся люди, прежде чем им удастся занять Красноармейск.

