16:08, 14 ноября 2025

Высоцкая впервые за 12 лет высказалась о находящейся в коме дочери

Актриса Высоцкая заявила, что до конца будет бороться за находящуюся в коме дочь
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые за 12 лет публично рассказала о состоянии находящейся в коме дочери Марии от ее супруга режиссера Андрея Кончаловского. Об этом она сообщила в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на Rutube.

«Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца», — поделилась артистка, с трудом сдерживая слезы.

Высоцкая также выразила благодарность всем, кто помогает их семье. Она подчеркнула, что рядом с ними каждый день работают врачи, которые предлагают новые возможности для помощи дочери.

Ранее стало известно, что Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский взяли ребенка из детского дома. Супруги забрали девочку Соню из детдома, когда ей было 9 дней.

