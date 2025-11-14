Заявления Сырского по Красноармейску и Димитрову назвали мантрами

В РФ раскритиковали планы главкома ВСУ Сырского по Красноармейску и Димитрову

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) разработали меры противодействия планам России в отношении Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград). Таким образом главком ВСУ Александр Сырский мантрами успокаивает встревоженное население, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По словам главкома, он провел совещание с командирами «непосредственно в районе Покровско-Мирноградской агломерации».

«Противник не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля. С учетом этого разработали комплекс мер по противодействию планам врага», — цитирует канал слова Сырского.

При этом большая часть Красноармейска давно находится под контролем армии России, добавили авторы поста.

Ранее главком ВСУ заявил, что самым сложным для украинских бойцов остается красноармейское направление.

До этого стало известно, что российские военные завершили зачистку Рога в окрестностях Красноармейска. Подробности боев раскрыли в Минобороны России.

