Букмекеры назвали фаворита в бою Махачева против Маддалены

Букмекеры назвали россиянина Махачева фаворитом в бою против Маддалены

Букмекеры назвал фаворита в поединке российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева против австралийца Джека Деллы Маддалены. Об этом сообщает Sports.

По информации источника, отечественный спортсмен считается очевидным фаворитом предстоящего титульного боя против Маддалены. Согласно букмекерским котировкам, вероятность победы Махачева оценивается коэффициентом 1.30, успех Маддалены — 3.80.

Ранее фаворита поединка назвал бывший чемпион АСА Виталий Слипенко. Спортсмен поставил на Махачева.

Бой пройдет в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке. Букмекеры считают явным фаворитом Махачева. На его победу в среднем можно поставить с коэффициентом 1,30-1,35. Успех австралийца котируется коэффициентом, который находится в районе 3,00. На кону стоит пояс чемпиона UFC в полусреднем весе.