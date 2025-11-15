Путешествия
01:29, 15 ноября 2025

Еще один российский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: В целях безопасности введены ограничения в аэропорту Самары
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Аэропорт Самара (Курумоч) введ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, об этом рассказал в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Сообщение о принятии таких мер поступило 15 ноября в 01:10 по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также временные ограничения ввели в аэропорту Саратова.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о террористической атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль.

А глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) на город, которая произошла в ночь на 14 ноября.

