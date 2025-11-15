Финляндия выслала в Россию попросившего о политическом убежище бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Yle: Финляндия выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Финляндия выслала в Россию бывшего бойца ЧВК «Вагнер», который летом этого года незаконно пересек границу в лесной местности и попросил о политическом убежище. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на пограничную службу Северной Карелии.

Погранслужба отметила, что военное прошлое россиянина было подтверждено, однако не разглашает подробности. Там также отметили, что обнародовали информацию о высылке в исключительном порядке, поскольку вокруг ситуации развернулась широкая общественная дискуссия.

«Возврат был осуществлен следующим образом: сотрудниками патруля пограничной службы доставили мужчину к пункту пропуска Ниирала, где он был сопровожден до государственной границы и покинул территорию Финляндии, перейдя в Россию. Я не буду подробно комментировать действия российских властей, но отмечу, что их сотрудники всегда присутствуют на этом пункте пропуска», — пояснил заместитель начальника пограничной службы Северной Карелии Микко Каллинен.

Финские пограничники в июне задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке нелегального пересечения границы. Мужчина попросил в Финляндии политическое убежище, однако в скандинавской республике ему предъявили обвинения в военных преступлениях и заключили под стражу.

