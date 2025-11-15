Назван срок хранения икры в холодильнике

Росрыболовство: Красную икру можно хранить в холодильнике год

Красную икру можно хранить в холодильнике до года. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Как уточнили в ведомстве, ссылаясь на действующие нормы ГОСТа, в закрытой банке красная икра может храниться в холодильнике в течение всего этого срока. Длительность хранения, правда, может несущественно различаться в зависимости от способа консервации. Срок годности может незначительно сказаться на вкусе, однако качество продукта от этого не пострадает. «Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет», — уверяет Шестаков.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли назвали средний ценник на красную икру в России. По данным на ноябрь, 90-граммовая банка деликатеса в среднем стоит 758 рублей, она подешевела с прошлого года на 30 процентов. Цена за килограмм икры достигает 8 тысяч рублей. Дальнейшее снижение цен на икру в России не предвидится.