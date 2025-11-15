Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:13, 15 ноября 2025Забота о себе

Назван срок хранения икры в холодильнике

Росрыболовство: Красную икру можно хранить в холодильнике год
Виктория Клабукова

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Красную икру можно хранить в холодильнике до года. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Как уточнили в ведомстве, ссылаясь на действующие нормы ГОСТа, в закрытой банке красная икра может храниться в холодильнике в течение всего этого срока. Длительность хранения, правда, может несущественно различаться в зависимости от способа консервации. Срок годности может незначительно сказаться на вкусе, однако качество продукта от этого не пострадает. «Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет», — уверяет Шестаков.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли назвали средний ценник на красную икру в России. По данным на ноябрь, 90-граммовая банка деликатеса в среднем стоит 758 рублей, она подешевела с прошлого года на 30 процентов. Цена за килограмм икры достигает 8 тысяч рублей. Дальнейшее снижение цен на икру в России не предвидится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

    Назван самый вредный кофейный напиток

    На Украине заявили о почти сравнявшемся числе ушедших в самоволку с воюющими бойцами

    В Словакии заявили о важности встречи с Медведевым

    Тренер сборной России по футболу раскрыл отношение к игрокам в Европе

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Разведка США обвинила владельца AliExpress в работе на армию Китая

    Захарова высмеяла теорию молдавского депутата о Пушкине и геях

    Белоруссия обратилась с призывом к соседям в Европе

    Роспотребнадзор прокомментировал вспышку опасного вируса в Эфиопии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости