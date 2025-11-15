Интернет и СМИ
03:46, 15 ноября 2025Интернет и СМИ

Итальянская газета перехватила интервью Лаврова у отказавшегося от публикации конкурента

Газета Verita выпустила интервью с Лавровым, от которого отказался ее конкурент
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Итальянская газета La Verita выпустила интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, перехватив инициативу у конкурента, который отказался публиковать материал. Об этом заявили на сайте издания.

Изначально газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ, но не стала выпускать статью, объяснив это тем, что ответы Лаврова «полны пропагандистских заявлений». Также издание утверждало, что российское внешнеполитическое ведомство не согласилось на «полноценное интервью с возможностью обсуждения интересующих вопросов».

«Мы [публикуем статью] потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности: мы считаем, что читатели имеют право слышать даже спорные мнения, чтобы сформировать собственное», — так мотивировала свой поступок газета La Verita.

В интервью Лавров рассуждал о боевых действиях на Украине, о несостоявшейся встрече президентов России и США в Будапеште, отношениях РФ и Китая и возможной перезагрузке отношений между Москвой и ЕС.

Российский МИД предложил Corriere della Sera взять эксклюзивное интервью у Лаврова из-за увеличения в последние месяцы в СМИ этой страны «и без того большого количества фейков о России». В министерстве назвали отказ газеты опубликовать материал «вопиющей цензурой».

    Итальянская газета перехватила интервью Лаврова у отказавшегося от публикации конкурента

