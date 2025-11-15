На Западе рассказали о сильнейшем ударе по Зеленскому из-за коррупционного скандала

Издание Financial Times рассказало о сильнейшем ударе по президенту Украины Владимиру Зеленскому и его администрации из-за коррупционного скандала.

«Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта», — считают западные журналисты.

В статье отмечается, что обнаруженные записи с обсуждением отмывания средств, а также «золотой унитаз и сумки с деньгами» как свидетельство коррупции вызвало негативную реакцию среди населения.

Издание указало, что Зеленский сейчас пытается дистанцироваться от фигурантов дела, особенно своего соратника Тимура Миндича, однако новые подробности, которые раскрываются во время следствия, могут еще сильнее пошатнуть положение президента. В качестве примера авторы материала привели возможное разоблачение связей Миндича с бывшим министром обороны, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым или обнаружение новой информации, касающейся главы государства или его аппарата.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

