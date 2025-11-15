Спорт
Назван самый непредсказуемый для ставок футбольный чемпионат

Букмекеры назвали чемпионат Италии самым непредсказуемым для ставок
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Букмекеры назвали самый непредсказуемый для ставок футбольный чемпионат. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Букмекеры назвали таким чемпионат Италии. В этом сезоне Серии А борьба за чемпионский титул обещает быть одной из самых напряженных за последние годы. С 2019 года титул поочередно выигрывали «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Наполи», причем ни одна из этих команд не смогла удержать первенство на следующий сезон. Дважды за этот период чемпион определялся только в заключительном туре, и нынешний чемпионат может повторить такой сценарий: после одиннадцати туров разрыв между первой и четвертой командой составляет всего два очка.​

Ставки букмекеров на то, сколько команд будет бороться за титул в последнем туре, таковы: наиболее вероятным вариантом считают двух претендентов (коэффициент 2,20). За вариант, что чемпион определится досрочно, дают 2,30. Три команды оцениваются коэффициентом 4,50, четыре и более — 12,00.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил смягчение налогообложения для букмекерских контор, предусмотренное на 2026 год. Отмечается, что поправки были внесены к закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»

