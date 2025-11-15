Спорт
10:06, 15 ноября 2025Спорт

Российский хоккеист помог «Каролине» победить в матче НХЛ

Два гола и передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Ванкувер» в НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников забросил две шайбы и отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на субботу, 15 ноября, и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. Помимо дубля Свечникова, у хозяев по одному разу отличились Тейлор Холл, Себастьян Ахо. У гостей голы оформили Макс Сассон, Элиас Петтерссон и Конор Гарленд.

Всего за 17 матчей текущего сезона НХЛ Свечников набрал 10 (6+4) очков.

Победа позволила «Каролине» выйти на второе место в Столичном дивизионе. «Ванкувер» находится на седьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

25-летний Свечников играет за «Каролину» с 2018 года. В 2021 году хоккеист подписал восьмилетний контракт с клубом.

