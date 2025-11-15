Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:02, 15 ноября 2025Спорт

Советский тренер оценил шансы сборной России в матче против Чили

Тренер Непомнящий: Матч сборной России с Чили будет результативнее, чем с Перу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал фаворита в товарищеском матче сборной России по футболу против команды Чили. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, на матч выйдет более сбалансированный состав российской сборной. «Этот матч будет результативнее, чем с Перу. Наша сборная забивает сейчас хорошо, и есть кому забивать», — заявил Непомнящий.

Он добавил, что у команды будут все шансы обыграть чилийцев. «Лишь бы поле соответствовало нашим текущим стандартам, чтобы мы могли быстро играть, потому что у нас сейчас быстрая национальная сборная в оптимальном сочетании», — добавил он.

Матч состоится 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Букмекеры считают явным фаворитом сборную России. На ее победу в среднем можно поставить с коэффициентом 1,55. Успех чилийцев котируется коэффициентом, который находится в районе 6,00. Ничья оценивается в 3,90.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Задействованы серьезные люди». В Киеве на митинг против Зеленского пришли меньше 100 человек

    Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

    Жители российского региона пожаловались на блокировку сим-карт

    Россиянка описала поездку в Армению фразой «шутки про лаваш — не шутки»

    Психолог высказалась о допустимости поцелуев детей в губы

    В Москве прошел митинг против Пашиняна

    Стрелков передумал подавать на УДО

    В Болгарии убрали сведения о России из учебников географии

    Создательница «Телепузиков» осудила современные передачи для детей

    В Госдуме поддержали смягчение налогов для букмекеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости