Советский тренер оценил шансы сборной России в матче против Чили

Тренер Непомнящий: Матч сборной России с Чили будет результативнее, чем с Перу

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал фаворита в товарищеском матче сборной России по футболу против команды Чили. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, на матч выйдет более сбалансированный состав российской сборной. «Этот матч будет результативнее, чем с Перу. Наша сборная забивает сейчас хорошо, и есть кому забивать», — заявил Непомнящий.

Он добавил, что у команды будут все шансы обыграть чилийцев. «Лишь бы поле соответствовало нашим текущим стандартам, чтобы мы могли быстро играть, потому что у нас сейчас быстрая национальная сборная в оптимальном сочетании», — добавил он.

Матч состоится 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Букмекеры считают явным фаворитом сборную России. На ее победу в среднем можно поставить с коэффициентом 1,55. Успех чилийцев котируется коэффициентом, который находится в районе 6,00. Ничья оценивается в 3,90.