Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:32, 15 ноября 2025Силовые структуры

Стрелков передумал подавать на УДО

Экс-министр ДНР Стрелков: В настоящий момент подавать на УДО не собираюсь
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин), осужденный за призывы к экстремистской деятельности, передумал подавать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«В настоящий момент никаких прошений об УДО подавать не собираюсь», — заявил Стрелков. Он также опроверг слухи о том, что осенью 2025 года его здоровье резко ухудшилось, и назвал свое состояние относительно стабильным.

Помимо этого, Стелков рассказал, как устроен его день в колонии. «Подъем, зарядка, завтрак. И так — шесть дней в неделю. Ужин в 16 часов, в 18 часов расчет, отбой в 22 часа, в выходной — прогулки, иногда бывает строевой смотр. Два раза в неделю баня», — описал свой распорядок экс-министр. Стрелков добавил, что получил в исправительном учреждении диплом электрика, однако до сих пор трудится намеловщиком в швейном цеху.

24 декабря прошлого года Стрелков подал прошение об освобождении из колонии, однако в январе нынешнего года пожаловался на попытку срыва его УДО администрацией исправительного учреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Задействованы серьезные люди». В Киеве на митинг против Зеленского пришли меньше 100 человек

    Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

    Жители российского региона пожаловались на блокировку сим-карт

    Россиянка описала поездку в Армению фразой «шутки про лаваш — не шутки»

    Психолог высказалась о допустимости поцелуев детей в губы

    В Москве прошел митинг против Пашиняна

    Стрелков передумал подавать на УДО

    В Болгарии убрали сведения о России из учебников географии

    Создательница «Телепузиков» осудила современные передачи для детей

    В Госдуме поддержали смягчение налогов для букмекеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости