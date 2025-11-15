Интернет и СМИ
Стало известно о подготовке США к свержению Зеленского

Sohu: США готовятся к свержению Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США готовятся к свержению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют пристальное внимание Соединенных Штатов к коррупционному скандалу на Украине и широкое освещение этого события в СМИ, пишет китайский портал Sohu.

Отмечается, что Зеленский подпитывает недовольство Белого дома нежеланием идти на переговоры с Россией под надуманными предлогами и повальными неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, которые тот пытается всячески замаскировать.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил о неизбежности краха фронта ВСУ. Он подчеркнул, что у Украины в скором времени закончатся боеспособные войска.

До этого экс-разведчик США Тони Шаффер предположил, что после поражения ВСУ Зеленский сбежит в американский штат Флорида, где у него есть недвижимость.

