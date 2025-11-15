В МИД России пригрозили жестким ответом на одно действие ЕС

Захарова: Москва готовит выверенный ответ на визовый запрет ЕС

Москва примет выверенные ответные меры из-за запрета Еврокомиссии выдавать многократные шенгенские визы россиянам. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, пишут «Известия».

«Что касается ответных мер, то, безусловно, с нашей стороны они будут, они будут носить выверенный характер», — пригрозила она.

Дипломат объяснила, что российские меры будут приняты с учетом «русофобского запала», проявляемого чиновниками в Брюсселе. Захароватакже подтвердила, что окончательные решения будут основываться на национальных интересах РФ.

Накануне в Госдуме заявили, что Европа столкнется с экономическими потерями из-за визовых ограничений для россиян. Также отмечалось, что граждане РФ поддерживали малые города Европы, для многих из которых туризм является основным источником дохода.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза.