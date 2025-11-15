Захарова обвинила МОК в двойных стандартах и дискриминации

Захарова: Чиновники из МОК растоптали принцип спорта вне политики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в политике двойных стандартов. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова назвала дискриминацией отказ МОК аккредитовать российских журналистов на Олимпийские игры в Италии. «Чиновники из МОК фактически растоптали принцип "спорт вне политики", заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии», — заявила Захарова.

По ее мнению, Олимпиада должна быть доступна для всеобщего просмотра. «Функционеры из МОК такими действиями оскорбляют спортсменов и их поклонников по всему миру, по шовинистическим мотивам лишая последней возможности следить за состязаниями», — добавила она.

На Игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале, на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальные россияне отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета с конца февраля 2022 года.