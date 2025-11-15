Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:34, 15 ноября 2025Спорт

Захарова обвинила МОК в двойных стандартах и дискриминации

Захарова: Чиновники из МОК растоптали принцип спорта вне политики
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в политике двойных стандартов. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова назвала дискриминацией отказ МОК аккредитовать российских журналистов на Олимпийские игры в Италии. «Чиновники из МОК фактически растоптали принцип "спорт вне политики", заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии», — заявила Захарова.

По ее мнению, Олимпиада должна быть доступна для всеобщего просмотра. «Функционеры из МОК такими действиями оскорбляют спортсменов и их поклонников по всему миру, по шовинистическим мотивам лишая последней возможности следить за состязаниями», — добавила она.

На Игры-2026, которые пройдут в Италии в феврале, на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальные россияне отстранены от международных турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета с конца февраля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Задействованы серьезные люди». В Киеве на митинг против Зеленского пришли меньше 100 человек

    Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

    Жители российского региона пожаловались на блокировку сим-карт

    Россиянка описала поездку в Армению фразой «шутки про лаваш — не шутки»

    Психолог высказалась о допустимости поцелуев детей в губы

    В Москве прошел митинг против Пашиняна

    Стрелков передумал подавать на УДО

    В Болгарии убрали сведения о России из учебников географии

    Создательница «Телепузиков» осудила современные передачи для детей

    В Госдуме поддержали смягчение налогов для букмекеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости