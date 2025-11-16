Аршавин назвал подходящего «Спартаку» тренера

Аршавин назвал Черчесова подходящим «Спартаку» тренером

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал тренера, который подходит московскому «Спартаку». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению бывшего игрока, это Станислав Черчесов. «[Андрей] Талалаев? Талалаев сейчас строит "Балтику", он не уйдет оттуда», — отметил Аршавин.

11 ноября стало известно об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Временно исполняющим обязанности тренера красно-белых стал Вадим Романов.

Черчесов с августа этого года возглавляет грозненский «Ахмат». Специалист работал со «Спартаком» с 2007 по 2008 год.