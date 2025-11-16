Спорт
15:30, 16 ноября 2025Спорт

Аршавин назвал подходящего «Спартаку» тренера

Аршавин назвал Черчесова подходящим «Спартаку» тренером
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал тренера, который подходит московскому «Спартаку». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению бывшего игрока, это Станислав Черчесов. «[Андрей] Талалаев? Талалаев сейчас строит "Балтику", он не уйдет оттуда», — отметил Аршавин.

11 ноября стало известно об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Временно исполняющим обязанности тренера красно-белых стал Вадим Романов.

Черчесов с августа этого года возглавляет грозненский «Ахмат». Специалист работал со «Спартаком» с 2007 по 2008 год.

