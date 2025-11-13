Спорт
16:50, 13 ноября 2025Спорт

«Спартак» оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за уволенного Станковича

КДК РФС оштрафовал «Спартак» за отсутствие Станковича на пресс-конференции
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Globallookpress.com

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Спартак» за неявку бывшего тренера клуба Деяна Станковича на пресс-конференцию после матча 15-тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом ТАСС рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Вместо Станковича в пресс-конференции участвовал тренер Ненад Сакич», — заявил Григорьянц. Он добавил, что штраф клубу составит 20 тысяч рублей.

11 ноября стало известно об уходе Станковича из «Спартака». Руководство клуба отметило, что осталось недовольным результатами и решение об отставке тренера было принято по обоюдному согласию сторон.

47-летний Станкович возглавлял «Спартак» с мая 2024 года. В прошлом сезоне красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в таблице РПЛ.

