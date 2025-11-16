Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:28, 16 ноября 2025Россия

Глава СВР высказался о роли СССР в победе над нацизмом

Глава СВР Нарышкин: РФ не позволит сомневаться в роли СССР в победе над нацизмом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevgeny Khaldei / Voller Erst / dpa / Zentralbild / Globallookpress.com

Россия не позволит другим государствам сомневаться в роли СССР в победе над нацизмом. Об этом высказался глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит ТАСС.

Нарышкин напомнил, что Россия является правопреемницей СССР, и будет бороться за правду в вопросе событий Второй мировой и Великой отечественной войн.

«[Россия] твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала и всегда отстаивает правду и не дает говорить о том, что нацисты и их преступления вовсе не такие уж и страшные», — заявил глава СВР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями показывает приверженность к нацистским взглядам. Министр напомнил, как глава украинского государства регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский авианосец зашел в Карибское море

    В Подмосковье из-за первого гололеда произошло массовое ДТП

    Популярная певица прикрыла голую грудь пером на фото

    В письмах Эпштейна нашли рассуждения о теориях заговора

    Застигнутый за просмотром эротики американский конгрессмен возложил вину на Маска

    Россиян предупредили о риске сокращения жизни на 10-15 лет из-за опасного заболевания

    В неопубликованных файлах Эпштейна найдены новые имена знаменитостей

    Стало известно о поведении в колонии бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя

    Названы способы подготовить питомцев к зиме

    Нурмагомедов прокомментировал завоевание Махачевым второго чемпионского пояса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости