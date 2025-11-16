Глава СВР высказался о роли СССР в победе над нацизмом

Россия не позволит другим государствам сомневаться в роли СССР в победе над нацизмом. Об этом высказался глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его слова приводит ТАСС.

Нарышкин напомнил, что Россия является правопреемницей СССР, и будет бороться за правду в вопросе событий Второй мировой и Великой отечественной войн.

«[Россия] твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала и всегда отстаивает правду и не дает говорить о том, что нацисты и их преступления вовсе не такие уж и страшные», — заявил глава СВР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями показывает приверженность к нацистским взглядам. Министр напомнил, как глава украинского государства регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).