Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:33, 16 ноября 2025Спорт

Глава UFC отреагировал на завоевание Махачевым второго чемпионского пояса

Дэйна Уайт: Махачев движется в сторону звания лучшего бойца всех времен
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, российский спортсмен движется в сторону звания лучшего бойца всех времен. «Не самый яркий бой, который можно увидеть, но я вам вот что скажу: полное доминирование», — отметил Уайт.

Ранее на победу над Маддаленой отреагировал сам Махачев. По мнению россиянина, поединок сложился для него легко.

Махачев 16 ноября победил единогласным решением судей Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о следующей встрече Путина и Трампа

    В России высказались о нарастающей конфронтации с ЕС в Черном море

    Названы самые вредные для сердца продукты

    Глава UFC отреагировал на завоевание Махачевым второго чемпионского пояса

    Президент Финляндии сделал прогноз по прекращению огня на Украине

    Россиянин захотел купить машину через Telegram и потерял почти два миллиона рублей

    На Западе обратились к Зеленскому по поводу России

    Россиянка побывала в Дубае и описала его фразой «показуха и пустой пафос»

    Владельцам собак рассказали о дополнительных мерах безопасности

    В Китае арестовали бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости