10:01, 16 ноября 2025Спорт

Махачев прокомментировал завоевание второго чемпионского пояса в UFC

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новотси

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев прокомментировал завоевание второго чемпионского пояса в абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает «Чемпионат».

По мнению россиянина, поединок против австралийца Джека Деллы Маддалены сложился для него легко. «Это мечта. Всю мою жизнь я мечтал об этих двух поясах. И наконец-то этого добился. Вы даже не представляете, насколько изменилась моя жизнь. Больше никаких безумных весогонок», — заявил Махачев.

Бой Махачева с Маддаленой прошел в ночь на воскресенье, 16 ноября, и продлился все пять раундов. Российский боец одержал победу единогласным решением судей.

Махачев стал первым россиянином, которому удалось стать чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он записал на свой счет 28-ю победу в 29 поединках в ММА.

