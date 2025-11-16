Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:11, 16 ноября 2025Спорт

Мостовой предложил Карпину найти третью команду

Александр Мостовой предложил Валерию Карпину найти третью команду
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в московском «Динамо» и российской национальной команде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Мостовой отметил, что всегда выступал против любых совмещений. «Можно еще и третью команду взять, но просто это неправильно. И все об этом знают», — предложил он.

15 ноября сборная России проиграла национальной команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Карпин тренирует сборную России с 2021 года. В июне специалист был назначен главным тренером «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Реакция США на коррупционный скандал на Украине вызвала удивление в Кремле

    Семья медведей украла улов у рыбаков и попала на видео

    Россиянин с кокаином попал в засаду полиции Таиланда

    Российский пилот МиГ-31 назвал главную ошибку вербовавшего его на угон истребителя

    Назван способный защитить легкие зимой фрукт

    Мостовой предложил Карпину найти третью команду

    Зеленский договорился с Грецией об импорте газа на Украину

    В четырех регионах России пропал интернет из-за повреждения кабеля неизвестными

    В Израиле оценили идею создания Палестины

    В России рассказали о последствиях возможной операции США против Венесуэлы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости