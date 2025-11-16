Спорт
Оценены шансы сборной Португалии выйти на чемпионат мира-2026

Букмекеры высоко оценили шансы сборной Португалии выйти на чемпионат мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Букмекеры высоко оценили шансы сборной Португалии по футболу выйти на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает Metaratings.

Букмекеры заявили, что Португалия является явным фаворитом встречи шестого тура отбора ЧМ-2026, на ее победу предлагается минимальный коэффициент, отражающий вероятность порядка 85-90 процентов. Шансы сборной Армении оцениваются как символические: коэффициенты на ее успех и на ничью в разы выше, что подтверждает статус гостей как андердога пары.​

Около 99 процентов оборота ставок на исход матча приходится на победу португальцев. В отдельные маркет-линии болельщики активно играют крупную победу хозяев и верховые тоталы.

Португалия занимает первое место в группе F и при победе над Арменией гарантирует себе прямую путевку в финальную часть чемпионата мира 2026 года.​ Армения остается без шансов на стыки, поэтому для нее матч носит статус имиджевого.

