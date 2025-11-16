Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:45, 16 ноября 2025Спорт

Оценены шансы сборной Украины попасть в стыковые матчи за право выйти на ЧМ-2026

Букмекеры оценили коэффициентом 1,72 вероятность победы Украины над Исландией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить сборную Исландии в заключительном матче квалификации чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На победу украинцев, которые будут играть дома, можно поставить с коэффициентом 1,76. Победа Исландии оценена коэффициентом 4,90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,60.

Перед последним туром в активе Украины и Исландии по семь очков, но исландцы опережают соперника по дополнительным показателям. Для сохранения второго места сборной Украины нужна только победа. Исландию устроит ничья. Второе место позволит сыграть в стыковых матчах за право выхода в финальную часть ЧМ.

Матч пройдет 16 ноября. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан оценил вероятность нападения России на Евросоюз

    Российского ребенка госпитализировали после укуса медузы в Малайзии

    Франция усомнилась в способности Украины вернуть многомиллиардный кредит

    Черногорцев отправят на обучение ВСУ

    После пожара в российском кафе возбудили дело

    Оценены шансы сборной Португалии выйти на чемпионат мира-2026

    МИД Франции назвал условие дальнейшей поддержки Украины

    Психиатр раскрыл неожиданный признак шизофрении

    Розенбаум захотел ударить журналиста за вопрос о квартире

    Россияне лишились элитных квартир, купленных в Египте 17 лет назад. Людей выгнали с вещами на улицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости