17:48, 16 ноября 2025Силовые структуры

После пожара в российском кафе возбудили дело

Александра Качан (Редактор)
СюжетПожары в России

Фото: Telegram-канал «СК Подмосковья»

Следственный комитет России по Московской области возбудил дело после пожара в подмосковном кафе, из-за которого не стало двух человек. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — сказано в сообщении.

Видновская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств пожара, произошедшего 15 ноября, также будет проведена оценка соблюдения ответственными лицами требований федерального законодательства, включая пожарную безопасность.

Предполагаемая причина возгорания — воздействие электрообогревателя на сгораемые материалы. После тушения двоих выживших доставили в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Ранее сообщалось, что на момент прибытия пожарных к месту происшествия огонь успел охватить 30 квадратных метров.

    Все новости