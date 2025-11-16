После пожара в российском кафе возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном кафе

Следственный комитет России по Московской области возбудил дело после пожара в подмосковном кафе, из-за которого не стало двух человек. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — сказано в сообщении.

Видновская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств пожара, произошедшего 15 ноября, также будет проведена оценка соблюдения ответственными лицами требований федерального законодательства, включая пожарную безопасность.

Предполагаемая причина возгорания — воздействие электрообогревателя на сгораемые материалы. После тушения двоих выживших доставили в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

Ранее сообщалось, что на момент прибытия пожарных к месту происшествия огонь успел охватить 30 квадратных метров.