России указали на упущенную возможность встречи с Трампом

Президент Финляндии Стубб: Россия упустила возможность встречи с Трампом

Россия упустила возможность встречи с президентом США Дональдом Трампом. На это указал глава Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.

По мнению Стубба, Россия не воспользовалась появившимся шансом.

У них была возможность, но они ее упустили Александр Стубб

Как заявил президент Финляндии, он считает случившееся стратегической ошибкой.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл детали срыва саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, разговор с госсекретарем США Марко Рубио прошел в вежливом тоне, однако дальнейшей инициативы от американской стороны по организации саммита не последовало.