Россияне лишились элитных квартир, купленных в Египте 17 лет назад. Людей выгнали с вещами на улицу

Российские семьи лишились элитных квартир, купленных 17 лет назад в египетском Шарм-эш-Шейхе. Людей выгнали с вещами на улицу, пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, в 2008 году россияне приобрели квартиры в элитном жилом комплексе (ЖК) Royal Oasis, принадлежавшем местному бизнесмену. Вскоре после покупки выяснилось, что землей, на которой стоит ЖК, владеет банк Housing and Development. «Юридически это не предвещало проблем, так как данный участок взяла в аренду на 100 лет мать владельца ЖК», — пишет Shot.

Спустя несколько лет хозяин Royal Oasis умер и вместе с ЖК оставил матери долги перед банком. В 2025 году она под давлением передала жилой комплекс в собственность владельцам Housing and Development, которые в итоге и выгнали собственников квартир на улицу.

Фото: Tunatura / Shutterstock / Fotodom

«Купившие когда-то классные квартиры россияне в отчаянии. По их словам, добиться возврата недвижимости почти невозможно, так как местный закон на стороне банка», — говорится в посте.

В Госдуме предложили забирать у россиян пустующие квартиры

В октябре в Госдуме предложили изымать у россиян пустые квартиры и жилье с долгами. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Вместе с группой сенаторов он разработал проект поправок в Жилищный кодекс, согласно которым жилые помещения в многоквартирных домах будут признаваться пустующими по определенным критериям. По словам депутата, эта мера направлена на то, чтобы сократить количество заброшенных квартир, которые владельцы перестали содержать.

Главная задача — чтобы пустующее жилье не разрушало дома и не создавало угрозы соседям, а работало на благо жителям Александр Якубовский депутат Госдумы

Наиболее остро проблема пустующего жилья стоит сегодня на Крайнем Севере — в Республике Коми, Забайкальском, Камчатском и Красноярском краях, а также в Сахалинской и Магаданской областях. Там насчитываются тысячи заброшенных, непригодных для жизни квартир.