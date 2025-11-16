Спорт
20:26, 16 ноября 2025

Сборная Португалии разгромила Армению со счетом 9:1 и отобралась на чемпионат мира

Сборная Португалии разгромила Армению со счетом 9:1 и отобралась на ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images

Сборная Португалии с разгромным счетом 9:1 обыграла Армению в последнем туре отбора на чемпионат мира (ЧМ) 2026 года и гарантировала себе место в финальной стадии турнира. Об этом сообщает ТАСС.

Матч прошел на португальской арене. Дубль оформил Жоау Невеш (30-я и 41-я минуты), хет-триком отметился Бруну Фернандеш (45+3-я, 52-я и 72-я — оба последних с пенальти). Также отличились Ренато Вейга (7-я), Гонсалу Рамуш (28-я) и Франсишку Консейсау (90+2-я). У армян единственный мяч забил полузащитник Краснодара﻿ Эдуард Сперцян (18-я).

Нападающий Криштиану Роналду пропустил встречу из-за дисквалификации.

По итогам отборочного цикла Португалия набрала 13 очков и заняла первое место в группе F. Армения с тремя очками осталась последней и выбыла из борьбы. Второе место, дающее право на участие в стыковых матчах, заняла Ирландия — в заключительном туре она обыграла Венгрию 3:2 и завершила этап с 10 очками. Венгры стали третьими (8 очков).

Португалия стала 31-й сборной, получившей путевку на чемпионат мира-2026. Ранее квалификацию обеспечили, в числе прочих, команды Мексики, США, Канады, Аргентины, Бразилии, Франции и Хорватии.

Турнир впервые примет 48 сборных. Он пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, а жеребьевка финального этапа состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

