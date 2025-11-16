Бывший СССР
Стало известно о массированной атаке ВСУ на Донецк

Военкор Мирошников: Последние 1,5 часа ВСУ ведут массированную атаку на Донецк
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Последние полтора часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированную атаку на Донецк. Об этом заявил военный корреспондент RT Виктор Мирошников.

«Постоянно работает ПВО. За это время я насчитал более десяти разрывов в небе. На данный момент атака продолжается», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по базе спецназа Вооруженных сил Украины в пригороде Киева Борисполе, где проходили подготовку наемники из стран Европы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около десяти наемников в районе города Купянска Харьковской области. По словам бывшего военнослужащего, наемники находились в административном здании.

