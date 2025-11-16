Стало известно о массированной атаке ВСУ на Донецк

Военкор Мирошников: Последние 1,5 часа ВСУ ведут массированную атаку на Донецк

Последние полтора часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированную атаку на Донецк. Об этом заявил военный корреспондент RT Виктор Мирошников.

«Постоянно работает ПВО. За это время я насчитал более десяти разрывов в небе. На данный момент атака продолжается», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по базе спецназа Вооруженных сил Украины в пригороде Киева Борисполе, где проходили подготовку наемники из стран Европы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около десяти наемников в районе города Купянска Харьковской области. По словам бывшего военнослужащего, наемники находились в административном здании.