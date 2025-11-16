Последние полтора часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированную атаку на Донецк. Об этом заявил военный корреспондент RT Виктор Мирошников.
«Постоянно работает ПВО. За это время я насчитал более десяти разрывов в небе. На данный момент атака продолжается», — заявил он.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по базе спецназа Вооруженных сил Украины в пригороде Киева Борисполе, где проходили подготовку наемники из стран Европы.
До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около десяти наемников в районе города Купянска Харьковской области. По словам бывшего военнослужащего, наемники находились в административном здании.