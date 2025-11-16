Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:14, 16 ноября 2025Россия

Стало известно о возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска

Reuters: Экспорт нефти из порта Новороссийска возобновился после удара ВСУ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ

Российский порт в Новороссийска возобновил экспорт нефти после двухдневной остановки, вызванной атакой ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Reuters.

О возобновлении работы порта изданию сообщили два анонимных источника в отрасли. Об этом же свидетельствуют и данные LSEG. Согласно им два танкера — Suezmax класса Arlan и Aframax класса Rodos — были загружены нефтью у причалов Новороссийска.

В материале также отмечается, что на порт в Новороссийске приходится около пятой части российского экспорта сырой нефти. Длительная остановка его работы могла привести к дорогостоящему закрытию нефтяных скважин в Западной Сибири.

Материалы по теме:
Черное море. Что грозит Каспийскому трубопроводному консорциуму за аварию под Новороссийском
Черное море.Что грозит Каспийскому трубопроводному консорциуму за аварию под Новороссийском
26 августа 2021
Черная смерть. Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
Черная смерть.Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
16 августа 2021

Об атаке БПЛА на Новороссийск сообщалось 14 ноября. В результате удара пострадал мужчина. Его госпитализировали и в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позднее стало известно о пожаре на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске, возникшем в результате падения фрагментов беспилотников. Возгорание оперативно ликвидировали силами 172 человек и 51 единицы техники аварийно-спасательных подразделений. Пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры рассказали об итогах «кровавого контрнаступа» ВСУ в районе котла в Купянске

    В Словакии резко высказались о плане ЕС против России

    Масштабное обрушение шахты на людей в африканской стране попало на видео

    Стало известно о волне «нелепых смертей» в ВСУ

    Раскрыты свидетельствующие о развитии нервной анорексии перемены в поведении

    В Подмосковье загорелась электричка

    На Западе раскрыли истинные причины поездки Зеленского в Грецию

    Сборная Португалии разгромила Армению со счетом 9:1 и отобралась на чемпионат мира

    Стало известно о возобновлении экспорта нефти из порта Новороссийска

    В американском городе произошла массовая стрельба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости