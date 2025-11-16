Украинский олигарх намекнул на стоящих за «кошельком Зеленского» людей

Украинский олигарх Коломойский намекнул, что за Миндичем стояли другие люди

За прозванным «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского Тимуром Миндичем стояли другие люди, чей уровень способностей позволял разработать и реализовать коррупционную схему. На это во время суда намекнул украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Коломойского, у Миндича не хватало интеллектуальных способностей для разработки сложных схем. «Он идиот, ну то что ему приписывают — он никакой не главарь мафии. Он чистый черт», — заявил бизнесмен.

«Его эти подставили», — сказал Коломойский, показывая рукой вверх, чем намекнул на людей более высокого уровня.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него, в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.