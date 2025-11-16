Бывший СССР
Украинский олигарх намекнул на стоящих за «кошельком Зеленского» людей

Украинский олигарх Коломойский намекнул, что за Миндичем стояли другие люди
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

За прозванным «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского Тимуром Миндичем стояли другие люди, чей уровень способностей позволял разработать и реализовать коррупционную схему. На это во время суда намекнул украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Коломойского, у Миндича не хватало интеллектуальных способностей для разработки сложных схем. «Он идиот, ну то что ему приписывают — он никакой не главарь мафии. Он чистый черт», — заявил бизнесмен.

«Его эти подставили», — сказал Коломойский, показывая рукой вверх, чем намекнул на людей более высокого уровня.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Миндича в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Кроме него, в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

