74-летний ресторатор расправился с 29-летней сожительницей

JT: В Японии 74-летний ресторатор из Иокогамы задушил 29-летнюю сожительницу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Richard Atrero de Guzman / AFLO / Globallookpress.com

В Японии пожилой ресторатор из префектуры Канагава расправился с 29-летней сожительницей. Об этом сообщает Japan Today (JT).

По данным полиции города Иокогама 74-летний владелец ресторана Танабэ Хироси набросился на Аои Шиду и начал душить ее утром 13 ноября. Оба проживали в квартире над рестораном Хироси. При этом следователи заявили, что пожилой мужчина и женщина не состояли в родственной связи.

Хироси сам вызвал экстренные службы. Прибывшие на место медики обнаружили Шиду без сознания. Ее доставили в больницу, однако спасти не смогли. Хироси признал вину и сказал, что напал на сожительницу, так как она много раз заявляла, что ей надоело жить. Мужчина сказал, что «решил помочь ей».

Ранее сообщалось, что в Японии к 16 годам тюрьмы приговорили миллионера, который расправился с 24-летней любовницей, выманившей у него около 30 миллионов йен (15,8 миллиона рублей). Мужчина ударил женщину ножом в отеле.

