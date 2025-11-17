Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:35, 17 ноября 2025Бывший СССР

Арестович увидел иронию в побеге Умерова с Украины

Арестович: Если Умеров не вернется на Украину, Зеленский наложит санкции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Если глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров не вернется на Украину, то президент страны Владимир Зеленский наложит на него санкции подотчетного ему же ведомства. Об этом заявил экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если Умеров не вернется, правильно ли я понимаю, что Зеленский наложит санкции СНБО на главу СНБО? Во всем должна быть законченность и гармония», — написал он.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что Умеров отказался возвращаться на Украину и доложил об этом президенту.

После этого Центр противодействия дезинформации на Украине сообщил, что информация о том, что Умеров не вернется на Украину, не соответствует действительности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

    В Латвии допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

    Трампу предложили дерзкий сценарий для завершения конфликта на Украине

    Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

    Во Франции потребовали отставки Макрона из-за сделки с Киевом

    Американская корпорация захотела купить активы «Лукойла»

    Десятки россиян эвакуировали из-за захватившего заложников мужчины

    Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

    Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости