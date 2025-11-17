Бывший СССР
Буданов испугался подаренного Киевом преимущества России в конфликте

Буданов: РФ воспользуется коррупционным скандалом, лишив Киев помощи союзников
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Россия может воспользоваться коррупционным скандалом на Украине как преимуществом в конфликте с Киевом. Такие опасения выразил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью украинскому 24 каналу.

Буданов уточнил, что дело Миндича может повлиять на международную помощь стране, что будет иметь негативные последствия.

«Такой риск существует. Нам надо об этом задуматься и не дать еще и от себя дополнительный повод, который облегчит задачу нашему врагу», — подчеркнул глава ГУР.

По его словам, российская сторона якобы начала обострять негатив вокруг коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине. «Целенаправленная работа идет и на наших партнеров, мол, с Украиной нельзя иметь дело», — добавил Буданов.

Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский может быть отстранен от занимаемой должности на фоне коррупционного скандала. Американский журнал Newsweek, в свою очередь, писал, что западные страны могут пересмотреть свое отношение к поддержке Киева, от которой зависит выживание страны.

