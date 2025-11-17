Чиновники ЕС усомнились в способностях Уиткоффа передавать информацию Трампу

Plitico: В ЕС сомневаются в способностях Уиткоффа передавать информацию Трампу

Чиновники Евросоюза (ЕС) сомневаются в способностях спецпосланника президента США Стива Уиткоффа верно передавать информацию по конфликту на Украине и предпочитают общаться с главой Белого дома напрямую. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на источники.

По данным издания, в ЕС потрясены непониманием со стороны Уиткоффа всех тонкостей российско-украинского конфликта. Они сомневаются в надежности и точности переданных спецпосланником сообщений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Уиткофф заявил, что одним из главных препятствий в урегулировании конфликта на Украине является отсутствие доверия друг к другу у сторон. Он подчеркнул, что с подобным Вашингтон сталкивается не в первый раз, напомнив, что похожие проблемы наблюдались в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС.

Спецпосланник указал, что для урегулирования конфликта на Украине нужно провести много технической работы, а также согласовать «протоколы безопасности» для Киева.