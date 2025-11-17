Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Смартфоны во всем мире подорожают

Sina: Смартфоны во всем мире подорожают из-за дефицита памяти и ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annice Lyn / Getty Images

Цены на смартфоны по всему миру вырастут из-за запросов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает китайское агентство Sina.

По словам специалистов, все китайские производители смартфонов испытывают трудности с покупкой модулей памяти. На микросхемы установился высокий спрос из-за того, что память также необходима для обработки данных ИИ. Из-за того, что производители модулей памяти имеют ограниченные мощности, продукции на всех не хватает.

Кроме того, разрабатывающие инструменты ИИ компании, которые используют новые технологии, готовы платить больше, чем производители смартфонов. Собеседник в неназванной китайской корпорации, производящей смартфоны, заявил, что в будущем придется либо ухудшить характеристики устройств, либо поднять на них цены.

Также из отчета следует, что крупнейшие производители блоков флеш-памяти — Micron, Samsung и Kioxia — сократили выпуск NAND-модулей, чтобы поднять цены на свое оборудование. Источник Sina заявил, что их стоимость на рынке будет расти в 2026 году.

«Все производители — от Vivo до Samsung и Apple — подключены к одним и тем же глобальным цепочкам поставок, и факторы, повышающие издержки для одного из них, вероятно, приведут к росту издержек для всего мира», — прокомментировали новость авторы издания Android Authority.

В конце октября президент Xiaomi Лу Вейбинг рассказал о росте цен на смартфоны. Топ-менеджер компании объяснил, что телефоны подорожали из-за высоких цен на модули памяти.

    Все новости