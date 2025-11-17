Силовые структуры
19:07, 17 ноября 2025Силовые структуры

Дочь ставшего жертвой россиянина с обрезом раскрыла новые подробности преступления

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МВД МЕДИА

Дочь мужчины, ставшего жертвой россиянина с обрезом в Башкирии раскрыла новые подробности преступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Уфа с огоньком».

По данным канала, она рассказала, что после расправы над своей женой и знакомым — который оказался отцом девушки, — злоумышленник разъезжал по поселку в поисках других потенциальных жертв, но никого не нашел. По ее словам, ее отец и пострадавшая не состояли в романтических отношениях. Девушка опровергла ревность как мотив преступления. Она заявила, что в поселке все местные жители знают о вспыльчивом и крайне ревнивом характере фигуранта

Ранее сообщалось, что фигурант — 61-летний житель Дюртюлинского района.

Преступление произошло 14 ноября. Тогда фигурант заподозрил супругу в измене и поехал к дому предполагаемого любовника, где выстрелил в него из самодельного обреза. Тело фигурант затащил в гараж и там еще несколько раз ударил оппонента по голове. После этого мужчина дождался жену с работы и выстрелил в нее около ворот дома.

