13:50, 17 ноября 2025Экономика

Прогнозы по росту экономики Евросоюза улучшили

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП Евросоюза и еврозоны в 2025 и 2026 годах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Европейская комиссия в своем осеннем прогнозе улучшила ожидания по росту ВВП Евросоюза и отдельно еврозоны по сравнению с весной, но ухудшила по инфляции для ЕС в целом. Новые цифры прогноза опубликованы на сайте ЕК.

В текущем году экономика Евросоюза вырастет на 1,4 процента (весенний прогноз — 1,1 процента), а еврозоны — на 1,3 процента (0,9 процента). В следующем году, напротив, ожидания стали более сдержанными — 1,4 процента и 1,2 процента против 1,5 процента и 1,4 процента соответственно.

Инфляция по итогам 2025 года в ЕС составит 2,5 процента (весенний прогноз — 2,3 процента), а в еврозоне — 2,1 процента, что совпадает с цифрами в предыдущем документе. Также на 0,1 процентных пункта вырос дефицит бюджета на 2025 год — до 3,3 процента от ВВП для Евросоюза и до 3,2 процента ВВП для еврозоны.

Ранее Банк России опроверг заявления представителей бизнеса о том, что в национальной экономике началась рецессия. В регуляторе указали, что эти сведения противоречат официальной статистике. В свою очередь рост в ВТБ указывают, что в третьем квартале рост ВВП России оказался нулевым по отношению ко второму.

