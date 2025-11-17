Игрок поставил на неудачу сборной России и выиграл 3,5 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании сделал крупную ставку на поражение сборной России в товарищеском матче против национальной команды Чили и заработал значительный выигрыш. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

За несколько часов до начала встречи россиянин поставил 500 тысяч рублей на победу чилийцев с коэффициентом 7.00. Благодаря успешной ставке игрок получил чистый выигрыш в размере 3,5 миллионов рублей.

Ранее 15 ноября сборная России по футболу проиграла национальной команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Перед матчем сборную России называли фаворитом. Коэффициент на победу России составлял 1,55, ничья оценивалась в 3,90, а победа Чили — 6,30.