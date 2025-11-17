Спорт
Капризов помог «Миннесоте» победить в матче НХЛ

«Миннесота» победила «Вегас», Капризов забросил шайбу
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

«Миннесота Уайлд» обыграла «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на понедельник, 17 ноября, и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев в овертайме. В составе победителей отличились россиянин Кирилл Капризов, его соотечественник Яков Тренин, а также Йоэль Эрикссон Эк. У «Вегаса» шайбы забили российский форвард Павел Дорофеев и Райлли Смит.

Шайба стала 11-й для Капризова в сезоне. После 14 матчей он набрал 18 очков (8+10).

Ранее сообщалось, что Капризов установил новый рекорд в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнждерс». Хоккеист достиг отметки в 10 набранных очков за семь или меньше матчей со старта регулярного чемпионата в трех сезонах НХЛ. Он стал первым игроком в истории клуба, кому удалось достичь подобного.

