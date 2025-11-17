Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:43, 17 ноября 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о необходимости России и Белоруссии удержать свое

Лукашенко: России и Белоруссии нужно «удержать свое»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения России и Белоруссии подвергаются давлению извне, но «необходимо удержать свое». Его слова передает БеЛТА.

По его словам, народы двух стран не дадут разорвать союз между государствами. Он добавил, что на Россию и Белоруссию идет колоссальное давление извне, поэтому «надо удержать свое».

Ранее президенты России Владимир Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также по актуальным международным темам.

До этого Лукашенко высказался за развитие майнинга в республике. «У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой — уйти от зависимости от одной валюты — доллара. И этот процесс будет нарастать, и криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    В Кремле заявили об отсутствии в России сторонников конфронтации с НАТО

    В Кремле раскрыли реакцию на санкции США против сотрудничающих с Россией стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости