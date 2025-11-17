Лукашенко заявил о необходимости России и Белоруссии удержать свое

Лукашенко: России и Белоруссии нужно «удержать свое»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения России и Белоруссии подвергаются давлению извне, но «необходимо удержать свое». Его слова передает БеЛТА.

По его словам, народы двух стран не дадут разорвать союз между государствами. Он добавил, что на Россию и Белоруссию идет колоссальное давление извне, поэтому «надо удержать свое».

Ранее президенты России Владимир Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также по актуальным международным темам.

До этого Лукашенко высказался за развитие майнинга в республике. «У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой — уйти от зависимости от одной валюты — доллара. И этот процесс будет нарастать, и криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода», — сказал он.