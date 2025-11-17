Чемпион UFC Махачев заявил, что хотел бы встретиться в октагоне с Камару Усманом

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев назвал желаемого соперника для следующего поединка. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что, если бы ему предоставили выбор соперника, он бы предпочел встретиться в октагоне с Камару Усманом, отметив его опыт и авторитет в дивизионе. Махачев подчеркнул, что, несмотря на амбиции молодых бойцов, таких как Майкл Моралес и Карлос Пратес, именно Усман остается одним из самых опасных и уважаемых бойцов в своей категории.

16 ноября Махачев победил австралийца австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.

Позднее Махачев отреагировал на победу над Маддаленой. По мнению россиянина, поединок сложился для него легко.