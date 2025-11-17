Медведчук: В Киеве «зачистили» оппозицию, поэтому Зеленского сложно свергнуть

Власти Украины избавились от оппозиции, поэтому президента страны Владимира Зеленского сложно свергнуть. Об этом сообщил РИА Новости бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Свержение власти в Киеве — это очень сложная вещь. Почему? Потому что для того, чтобы свергать власть, должны быть общественные, политические силы, которые должны возглавить и которые должны обеспечить», — оценил он шансы на свержение Зеленского.

Медведчук отметил, что Киев «зачистил» оппозицию. В июле произошел скандал из-за попыток украинских властей ограничить полномочия антикоррупционных структур. 22 июля Верховная Рада одобрила закон, который ограничивал возможности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В тот же день его подписал президент республики Владимир Зеленский. В стране вспыхнули протесты.

Однако уже 31 июля парламент одобрил возвращение всех полномочий антикоррупционным структурам Украины.