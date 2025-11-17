Медведчук оценил шансы свержения Зеленского

Власти Украины избавились от оппозиции, поэтому президента страны Владимира Зеленского сложно свергнуть. Об этом сообщил РИА Новости бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Свержение власти в Киеве — это очень сложная вещь. Почему? Потому что для того, чтобы свергать власть, должны быть общественные, политические силы, которые должны возглавить и которые должны обеспечить», — оценил он шансы на свержение Зеленского.
Медведчук отметил, что Киев «зачистил» оппозицию. В июле произошел скандал из-за попыток украинских властей ограничить полномочия антикоррупционных структур. 22 июля Верховная Рада одобрила закон, который ограничивал возможности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
В тот же день его подписал президент республики Владимир Зеленский. В стране вспыхнули протесты.
Однако уже 31 июля парламент одобрил возвращение всех полномочий антикоррупционным структурам Украины.