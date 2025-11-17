Морской биолог оправдал вцепившуюся ему в лицо четырехметровую акулу

Морской биолог Ойос: Акула укусила меня в лицо из-за страха

Морской биолог из Мексики, который пережил нападение галапагосской акулы, объяснил ее поведение. Об этом сообщает Need To Know.

Четырехметровая хищная рыба набросилась на Маурисио Ойоса в сентябре. Мужчина рассказал, что акула вцепилась ему в лицо после того, как он закрепил у нее на плавнике маячок.

«Я застал ее врасплох, она испугалась, среагировала, но только укусила меня. Это как собаки: когда одна хочет, чтобы другая держалась подальше, она рычит и кусает ее, — оправдал поведение хищницы Ойос. — Она легко могла разорвать мне горло, но не сделала этого. Она повернулась, цапнула, отпустила и уплыла».

После случившегося ученый сумел сохранить спокойствие, доплыл до судна, и через 36 часов его доставили в больницу. У Ойоса остались следы от зубов акулы на лице, и теперь он шутит, что у него появились жабры. Несмотря на то что он достаточно спокойно перенес инцидент, ему все же понадобилась помощь психиатра, чтобы справиться с полученной ментальной травмой.

«Я знаю, что мне очень повезло, но все же хожу на терапию, потому что мне нужно поговорить об этом. Не хочу, чтобы случившееся застряло у меня в душе и повлияло на работу», — сказал Ойос.

Ранее сообщалось, что в Австралии тигровая акула вцепилась в ногу 13-летнему подростку. Школьник сумел самостоятельно добраться до берега.