Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

Юлия Мискевич
Пожар в торговом центре (ТЦ) «Вокзальный» в Белгородской области сняли крупным планом. Кадры разместил Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород».

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, город Короча был атакован украинскими беспилотниками. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого Гладков показал кадры разрушений после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

В ночь на 17 ноября в небе над Россией было сбито 36 украинских дронов — над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями.

