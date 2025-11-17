Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

Пожар в торговом центре (ТЦ) «Вокзальный» в Белгородской области сняли крупным планом. Кадры разместил Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород».
По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, город Короча был атакован украинскими беспилотниками. По предварительным данным, пострадавших нет.
До этого Гладков показал кадры разрушений после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.
В ночь на 17 ноября в небе над Россией было сбито 36 украинских дронов — над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями.