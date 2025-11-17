Таксисты объяснили невозможность перехода на российские машины

«Ведомости»: Самозанятые водители такси просят избавить их от локализации машин

Профсоюз «Новый труд» передал в Минтранс России просьбу самозанятых водителей такси по поводу действия закона о локализации машин. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель аппарата организации Алена Левочкина.

Со ссылкой на данные «Опоры России» она указала, что 77 процентов самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере пассажирских перевозок используют машины, не попадающие под критерии закона о локализации.

Для них покупка нового российского автомобиля стоимостью от 1,7 миллиона до 2 миллионов рублей «представляет собой неподъемную финансовую ношу». В связи с этим, чтобы не допустить сокращения числа водителей на рынке, профсоюз предлагает вывести самозанятых и ИП из-под действия нового закона.

Руководитель оперативного отдела профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой указал, что организация одобряет саму идею поддержки отечественного автопрома, однако считает, что проводить ее нужно через большие таксомоторные парки, которые могут себе позволить организованные закупки новой техники.

Закон о локализации автомобилей такси, принятый в мае этого года, допускает регистрацию для использования в таксомоторных перевозках только тех машин, что включены в реестр Минпромторга по одному из трех критериев. Представители отрасли указывают, что попытка поддержать российских производителей за счет пассажирских перевозок приведет к значительному оттоку работников, банкротству многих компаний и взлету цен на услуги такси.

Главным бенефициаром изменений в законодательстве называют крупнейшего российского производителя легковых автомобилей «АвтоВАЗ», который из-за падения спроса на свою продукцию в 2025 году вынужден был перейти на четырехдневную рабочую неделю. Между тем в самой компании указывают, что закон принят по инициативе президента страны Владимира Путина, а потому не подлежит обсуждению.

