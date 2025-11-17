Некоторые проекты с участием «Лукойла» исключили из санкций США

Минэнерго Казахстана: Крупные проекты с участием «Лукойла» исключили из санкций

В Казахстане крупные проекты с участием российского топливного гиганта «Лукойл» исключили из санкций США, и теперь они могут работать, ничего не опасаясь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова.

Он рассказал, что из американских рестрикций «буквально вчера» исключили проект КПО («Карачаганак петролиум оперейтинг»). Аналогичное решение приняли в отношении «Тенгизшевройл» и Каспийского трубопроводного консорциума. Поэтому, как пояснил Аккенженов, операционной деятельности больших проектов в Казахстане в настоящее время ничего не угрожает.

До этого стало известно, что казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» ведет переговоры с «Лукойлом» по поводу его активов в этой постсоветской республике.

В конце октября ПАО «Лукойл» заявило о желании продать зарубежные активы после того, как несколько государств ввели санкции в отношении него и его дочерних компаний.