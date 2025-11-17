Немец пытался вывезти из России 21 золотой слиток на ₽108 млн

В Псковской области гражданин Германии пытался вывезти из России 21 золотой слиток общей стоимостью 108 миллионов рублей. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Отмечается, что сотрудники Псковской таможни остановили автомобиль Mercedes-Benz для полноценного осмотра. В результате 12 слитков были обнаружены под выдвижной полкой транспортного средства, а еще 9 — среди личных вещей.

«Все 21 слиток имели пробу 99,9 процента и фирменный знак Degussa Feingold. Общий вес золотого “трофея” превысил 13 килограммов, а эксперты оценили стоимость партии в внушительные 108 миллионов рублей. Несмотря на обязанность задекларировать драгоценный металл, иностранец предпочел умолчать о нем, указав лишь автомобиль», — сообщили приставы.

По решению суда, слитки обращены в доход государства.

