Немец пытался вывезти из России 21 золотой слиток

Немец пытался вывезти из России 21 золотой слиток на ₽108 млн
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Псковской области гражданин Германии пытался вывезти из России 21 золотой слиток общей стоимостью 108 миллионов рублей. Об этом сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Отмечается, что сотрудники Псковской таможни остановили автомобиль Mercedes-Benz для полноценного осмотра. В результате 12 слитков были обнаружены под выдвижной полкой транспортного средства, а еще 9 — среди личных вещей.

«Все 21 слиток имели пробу 99,9 процента и фирменный знак Degussa Feingold. Общий вес золотого “трофея” превысил 13 килограммов, а эксперты оценили стоимость партии в внушительные 108 миллионов рублей. Несмотря на обязанность задекларировать драгоценный металл, иностранец предпочел умолчать о нем, указав лишь автомобиль», — сообщили приставы.

По решению суда, слитки обращены в доход государства.

Ранее Верховный суд (ВС) России встал на сторону россиянки Виктории Барабановой, оспаривавшей решение Владивостокской таможни о доначислении 2,8 миллиона рублей пошлин за ввоз подержанного BMW из Южной Кореи.

