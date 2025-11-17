Немец сообщил об уничтожении около 20 позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино

Расчеты ударных беспилотников 3-й штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России за один месяц уничтожили около 20 позиций операторов дронов украинской армии вместе с оборудованием. Об этом журналистам РИА Новости рассказал командир роты с позывным Немец.

Как отметил он, в течении месяца расчеты российских ударных БПЛА активно вычисляли и поражали замаскированные позиции расчетов FPV-дронов, находящихся вдоль линии соприкосновения.

Ранее уничтожение техники ВСУ при штурме Малой Токмачки на запорожском направлении сняли на видео. Российские военкоры рассказали, что для этих целей используются беспилотные летательные аппараты «Ланцет». В этот момент пехота Вооруженных сил (ВС) России под прикрытием дронов пробралась в село и заняла плацдарм.

Как стало известно до этого, подразделения армии России начали наступать на город Орехов в Запорожской области. Удары нанесли со стороны Работино и Новопокровки в сторону Малой Токмачки, основная часть техники прорвалась в поселок.