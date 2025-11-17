Определена неожиданная причина проблем с печенью

LI: Химикат тетрахлорэтилен способствует развитию фиброза печени

Ученые выявили, что контакт с тетрахлорэтиленом — промышленным растворителем, используемым в химчистках, металлообработке и производстве пластмасс, — может быть связан с развитием значимого фиброза печени. Исследование, опубликованное в Liver International (LI), показало: даже следовые концентрации этого летучего органического соединения (PCE) в крови существенно повышают вероятность повреждения печени.

Авторы проанализировали данные крупного популяционного обследования взрослых, в котором измерялась жесткость печени с помощью эластографии — маркера фиброза. У людей, у которых в крови обнаруживался PCE, риск фиброза был более чем втрое выше, чем у тех, у кого вещество не выявили. Более того, связь оказалась дозозависимой: чем выше концентрация PCE, тем сильнее увеличивалась вероятность повреждения печени.

Чтобы исключить влияние других токсичных соединений, исследователи провели «негативный контроль» — проверили аналогичную связь для другого биомаркера, отражающего общий контакт с летучими органическими соединениями. Там зависимость не обнаружили, что усиливает вывод о специфическом вреде именно тетрахлорэтилена.

Авторы отмечают, что полученные результаты заполняют важный пробел: ранее токсичность PCE подтверждалась в лабораторных и профессиональных исследованиях, но не в широких группах населения. Теперь ученые призывают к дальнейшим клиническим и токсикологическим исследованиям, которые помогут уточнить влияние этого распространенного химического вещества на здоровье печени и, возможно, пересмотреть экологические нормы.

