Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:09, 17 ноября 2025Наука и техника

Определена неожиданная причина проблем с печенью

LI: Химикат тетрахлорэтилен способствует развитию фиброза печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: K.p Dilshan / Shutterstock / Fotodom

Ученые выявили, что контакт с тетрахлорэтиленом — промышленным растворителем, используемым в химчистках, металлообработке и производстве пластмасс, — может быть связан с развитием значимого фиброза печени. Исследование, опубликованное в Liver International (LI), показало: даже следовые концентрации этого летучего органического соединения (PCE) в крови существенно повышают вероятность повреждения печени.

Авторы проанализировали данные крупного популяционного обследования взрослых, в котором измерялась жесткость печени с помощью эластографии — маркера фиброза. У людей, у которых в крови обнаруживался PCE, риск фиброза был более чем втрое выше, чем у тех, у кого вещество не выявили. Более того, связь оказалась дозозависимой: чем выше концентрация PCE, тем сильнее увеличивалась вероятность повреждения печени.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Чтобы исключить влияние других токсичных соединений, исследователи провели «негативный контроль» — проверили аналогичную связь для другого биомаркера, отражающего общий контакт с летучими органическими соединениями. Там зависимость не обнаружили, что усиливает вывод о специфическом вреде именно тетрахлорэтилена.

Авторы отмечают, что полученные результаты заполняют важный пробел: ранее токсичность PCE подтверждалась в лабораторных и профессиональных исследованиях, но не в широких группах населения. Теперь ученые призывают к дальнейшим клиническим и токсикологическим исследованиям, которые помогут уточнить влияние этого распространенного химического вещества на здоровье печени и, возможно, пересмотреть экологические нормы.

Ранее ученые показали, что экстракт листьев бергамота помогает восстановить метаболический баланс и защищает печень при ожирении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве отреагировали на сведения о побеге Умерова из страны

    Глава МИД Венгрии пригрозил Зеленскому за слова о нефти из России

    Лавров рассказал о новом саммите с участием России

    Отправившему в «Бессмертный полк» данные нациста вынесли приговор в России

    Курящих людей предупредили о проблемах со здоровьем у всех членов семьи

    Лавров начал переговоры с коллегой из Индии

    Пассажир описал турбулентность при посадке словами «весь салон был наполнен рвотой»

    На заправках в одной стране перестали принимать карты из-за санкций против «Лукойла»

    Жители российского города пожаловались на мусорный коллапс

    Игрок поставил на неудачу сборной России и выиграл 3,5 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости